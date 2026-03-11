İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq

    Energetika
    • 11 mart, 2026
    • 18:58
    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq

    Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) iştirakçı ölkələri Yaxın Şərqdəki münaqişə fonunda qiymət dəyişkənliyini azaltmaq üçün öz strateji ehtiyatlarından dünya bazarına 400 milyon barel neft çıxarmaq barədə razılığa gəliblər.

    Bu barədə "Report" agentliyə istinadən xəbər verir.

    Qərar IEA üzvlərinin növbədənkənar müşavirəsində qəbul edilib.

    Tədarükün həcmi hər bir iştirakçı ölkənin daxili şəraitindən asılı olacaq və bir sıra dövlətlərin strateji ehtiyatları ilə tamamlanacaq. Ümumilikdə IEA ölkələri 1,2 milyard bareldən çox strateji neft ehtiyatına malikdir, bunun da təxminən üçdə birini bazara çıxarmaq planlaşdırılır. Bundan əlavə, IEA-də iştirakçı ölkələrinin dövlət mülkiyyətində olan 600 milyon barel sənaye ehtiyatı var.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA)
    Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов
    IEA members agree to release emergency oil reserves amid Mideast conflict

