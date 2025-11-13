Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 02:57
    Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

    Страны Группы семи заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине и проведения переговоров.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио.

    "Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой МИД Канады, председательствующей в "семерке".

    Страны G7 также обсудили вопросы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных активов РФ.

    "Мы отметили продолжающиеся обсуждения широкого спектра вариантов финансирования, включая дальнейшее скоординированное использование иммобилизованных российских суверенных активов в наших юрисдикциях для поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.

    В Группе семи также осудили "недавние прямые атаки России" на энергетическую инфраструктуру Украины и подтвердили поддержку энергетической безопасности страны.

