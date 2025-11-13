Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

Страны Группы семи заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине и проведения переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио.

"Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой МИД Канады, председательствующей в "семерке".

Страны G7 также обсудили вопросы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных активов РФ.

"Мы отметили продолжающиеся обсуждения широкого спектра вариантов финансирования, включая дальнейшее скоординированное использование иммобилизованных российских суверенных активов в наших юрисдикциях для поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.

В Группе семи также осудили "недавние прямые атаки России" на энергетическую инфраструктуру Украины и подтвердили поддержку энергетической безопасности страны.