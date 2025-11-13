İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    G7 ölkələri Ukraynada atəşkəsə çağırış edib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 03:41
    G7 ölkələri Ukraynada atəşkəsə çağırış edib

    "Böyük Yeddilik" (G7) ölkələri Ukraynada dərhal atəşkəsin elan edilməsinin və danışıqların başlanmasının vacibliyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kanadanın Ontario vilayətində keçirilən görüşdən sonra G7-yə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin birgə bəyanatında qeyd olunub.

    "Biz dərhal atəşkəsin vacibliyini vurğulayırıq. Hazırkı təmas xəttinin danışıqlar üçün başlanğıc nöqtəsi olmasına razıyıq", – Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən yayılan sənəddə bildirilib. Kanada hazırda G7-yə sədrlik edir.

    G7 ölkələri həmçinin Ukraynanın maliyyələşdirilməsi məsələlərini, o cümlədən Rusiya Federasiyasının dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyə dəstəyini müzakirə edib.

    "Biz maliyyələşdirmə ilə bağlı geniş spektrli variantların müzakirəsinin davam etdiyini, o cümlədən Ukraynaya dəstək məqsədilə yurisdiksiyamızda immobilizasiya edilmiş Rusiya suveren aktivlərinin koordinasiyalı şəkildə istifadəsinin nəzərdən keçirildiyini qeyd etdik", – bəyanatda vurğulanıb.

    "Böyük Yeddilik" həmçinin Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna son birbaşa hücumlarını qınayıb və ölkənin enerji təhlükəsizliyinə dəstəyi təsdiqləyib.

    "Böyük Yeddilik" Kanada Ukrayna
