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Страны ЕС согласовали новые санкции против РФ

Страны ЕС согласовали новые санкции против РФ Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России.
Другие страны
5 октября 2022 г. 12:56
Страны ЕС согласовали новые санкции против РФ

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России. Восьмой пакет санкций будет одобрен на саммите 7 октября в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в Брюсселе.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", - сообщило информационное агентство ČTK.

По данным СМИ, новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной. Будет введен запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским организациям. Продлят запрет на ввоз стальной продукции, бумаги, пластика, химикатов, сигарет, а также на экспорт технологий.

Кроме того, в санкционные списки добавят чиновников Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после "реферердумов".

В представительстве Чехии уточнили, что запущена техническая процедура оформления санкций.

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