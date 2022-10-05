Страны ЕС согласовали новые санкции против РФ

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России.

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России. Восьмой пакет санкций будет одобрен на саммите 7 октября в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в Брюсселе.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", - сообщило информационное агентство ČTK.

По данным СМИ, новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной. Будет введен запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским организациям. Продлят запрет на ввоз стальной продукции, бумаги, пластика, химикатов, сигарет, а также на экспорт технологий.

Кроме того, в санкционные списки добавят чиновников Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после "реферердумов".

В представительстве Чехии уточнили, что запущена техническая процедура оформления санкций.