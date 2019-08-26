Страны G7 выделили 20 млн. долларов на борьбу с пожарами в Бразилии

G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита G7 во французском Биарицце.

"...Немедленно мы направим странам Амазонии… финансовую поддержку, как минимум, около 20 миллионов евро", - сказал Э.Макрон.

Отметим, что сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года.