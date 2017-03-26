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    Сторонники и противники Трампа передрались в Калифорнии - ВИДЕО

    Несколько человек арестованы

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В штате Калифорния передрались сторонники и противники Дональда Трампа.

    Как передает Report, потасовка произошла в ходе демонстрации сторонников американского президента в городе Хантингтон-Бич.

    В поддержку главы США вышли более двух тысяч человек, передает Los Angeles Times.

    Во время проведения демонстрации неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо женщины, которая была одним из организаторов акции. После этого началась драка между сторонниками и противниками Трампа.

    Правоохранители вынуждены были разогнать участников потасовки. Несколько человек арестованы.

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