Столтенберг: Условий для мира в Украине сейчас нет

Страны Запада должны продолжать поставлять Киеву оружие, поскольку условий для мирного урегулирования военного конфликта в Украине сейчас нет.

Страны Запада должны продолжать поставлять Киеву оружие, поскольку условий для мирного урегулирования военного конфликта в Украине сейчас нет.

Как передает Report, об этом на мероприятии, организованном The Financial Times сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Москва и Киев будут стремиться "перегруппировать и перевооружить свои силы", поэтому "условий для дипломатического решения конфликта сейчас нет".

Столтенберг пояснил, что РФ "не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны" и "пытается заморозить конфликт, чтобы начать более масштабное наступление весной".

"Чем сильнее мы хотим мирного разрешения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - уверен он.

В конце ноября по итогам встречи в Бухаресте страны НАТО договорились и дальше поддерживать Украину. Столтенберг называл главной задачей помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.