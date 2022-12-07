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Столтенберг: Условий для мира в Украине сейчас нет

Столтенберг: Условий для мира в Украине сейчас нет Страны Запада должны продолжать поставлять Киеву оружие, поскольку условий для мирного урегулирования военного конфликта в Украине сейчас нет.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 13:45
Столтенберг: Условий для мира в Украине сейчас нет

Страны Запада должны продолжать поставлять Киеву оружие, поскольку условий для мирного урегулирования военного конфликта в Украине сейчас нет.

Как передает Report, об этом на мероприятии, организованном The Financial Times сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Москва и Киев будут стремиться "перегруппировать и перевооружить свои силы", поэтому "условий для дипломатического решения конфликта сейчас нет".

Столтенберг пояснил, что РФ "не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны" и "пытается заморозить конфликт, чтобы начать более масштабное наступление весной".

"Чем сильнее мы хотим мирного разрешения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - уверен он.

В конце ноября по итогам встречи в Бухаресте страны НАТО договорились и дальше поддерживать Украину. Столтенберг называл главной задачей помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

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