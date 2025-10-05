Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

Президент США Дональд Трамп во время своего первого срока согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки.

Как передает Report со ссылкой на британскую The Guardian, об этом бывший генсек блока Йенс Столтенберг написал в автобиографии "Под моим надзором".

Утверждается, что при обсуждении членства Исландии в альянсе стало понятно, что из-за отсутствия своей армии страна не может соответствовать требованиям НАТО по финансовым вложениям в оборону.

"Тогда чего же мы хотим от Исландии?", - задался вопросом Трамп.

Тогда экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил президенту США, что Исландия может быть "полезна, если вы хотите отслеживать российские подлодки".

После этого Трамп сказал, что Вашингтон позволит Исландии остаться в НАТО.