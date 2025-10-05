Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 23:29
    Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

    Президент США Дональд Трамп во время своего первого срока согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки.

    Как передает Report со ссылкой на британскую The Guardian, об этом бывший генсек блока Йенс Столтенберг написал в автобиографии "Под моим надзором".

    Утверждается, что при обсуждении членства Исландии в альянсе стало понятно, что из-за отсутствия своей армии страна не может соответствовать требованиям НАТО по финансовым вложениям в оборону.

    "Тогда чего же мы хотим от Исландии?", - задался вопросом Трамп.

    Тогда экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил президенту США, что Исландия может быть "полезна, если вы хотите отслеживать российские подлодки".

    После этого Трамп сказал, что Вашингтон позволит Исландии остаться в НАТО.

    Дональд Трамп НАТО Столтенберг
    Tramp İslandiyanı Rusiyanın sualtı qayıqlarını izləmək üçün NATO-da saxlayıb

    Последние новости

    23:41

    Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

    Внешняя политика
    23:29

    Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

    Другие страны
    23:02

    "Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:54

    В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

    Другие страны
    22:34

    Нетаньяху направит делегацию в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    22:17

    Во Франции определилась часть нового состава правительства

    Другие страны
    21:53

    Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций

    Другие страны
    21:28

    Трамп: Переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

    Другие страны
    21:07

    III Игры СНГ: Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал

    Командные
    Лента новостей