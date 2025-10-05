Tramp İslandiyanı Rusiyanın sualtı qayıqlarını izləmək üçün NATO-da saxlayıb
- 05 oktyabr, 2025
- 23:51
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilk səlahiyyət müddətində İslandiyanın alyans Rusiya sualtı qayıqlarını izləmək imkanı əldə etsin deyə NATO-da qalmasına razılıq verib.
"Report"un Böyük Britaniyanın "The Guardian" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə NATO-nun keçmiş baş katibi Yens Stoltenberq "Mənim Nəzarətim Altında" adlı avtobioqrafiyasında yazıb.
İslandiyanın alyansa üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr zamanı məlum olub ki, milli ordu olmadığından ölkə NATO-nun müdafiə investisiya tələblərini ödəyə bilmir.
"Bəs onda biz İslandiyadan nə istəyirik?",- deyə Tramp soruşub. Daha sonra Pentaqonun keçmiş rəhbəri Ceyms Mettis ABŞ prezidentinə izah edib ki, İslandiya Rusiya sualtı qayıqlarını izləmək üçün faydalı ola bilər.
Bundan sonra Tramp İslandiyanın NATO-da qalmasına icazə verib.