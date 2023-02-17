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Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с Кулебой и Боррелем

Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с Кулебой и Боррелем Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 15:46
Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с Кулебой и Боррелем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"21 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем в штаб-квартире НАТО", - сообщила пресс-служба, не уточняя тему встречи.

Кулеба приедет в Брюссель 20 февраля для участия в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, где будут обсуждаться итоги года конфликта на Украине, десятый пакет санкций против России и реформирование Европейского фонда мира с целью расширения финансирования военных поставок Киеву.

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Версия на английском языке Stoltenberg to hold joint meeting with Kuleba, Borrell on February 21

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