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Столтенберг обеспокоился тесным сотрудничеством Москвы и Минска

Столтенберг обеспокоился тесным сотрудничеством Москвы и Минска Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством России и Беларуси.
Другие страны
6 июня 2021 г. 09:53
Столтенберг обеспокоился тесным сотрудничеством Москвы и Минска

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска в последние месяцы", - сказал Столтенберг.

"НАТО - оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси", - отметил генсек НАТО. "Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы", - утверждал он.

Столтенберг сообщил, что тема событий в Беларуси будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, будет пересмотрено существующее соглашение о партнерстве с Беларусью, которое в значительной степени заморожено.

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