Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс

НАТО сейчас сосредоточена на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к ее присоединению к альянсу.
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"НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении, - отметил он. - Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству".
"НАТО активно работает на то, чтобы поставлять больше оружия, больше тяжелых, современных систем вооружений. США, Великобритания и уже много других стран-союзников обеспечили поставки таких видов оружия, включая дальнобойные системы M142 HIMARS, которые реально влияют на ситуацию на земле", - подчеркнул генсек.
При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает себя стороной конфликта в Украине. "НАТО не является стороной конфликта, поскольку наша ответственность заключается в обеспечении безопасности наших граждан и не допущении эскалации конфликта", - сказал он.