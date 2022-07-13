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Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс

Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс НАТО сейчас сосредоточена на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к ее присоединению к альянсу.
Другие страны
13 июля 2022 г. 21:39
Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс

НАТО сейчас сосредоточена на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к ее присоединению к альянсу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по обороне.

"НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении, - отметил он. - Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству".

"НАТО активно работает на то, чтобы поставлять больше оружия, больше тяжелых, современных систем вооружений. США, Великобритания и уже много других стран-союзников обеспечили поставки таких видов оружия, включая дальнобойные системы M142 HIMARS, которые реально влияют на ситуацию на земле", - подчеркнул генсек.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает себя стороной конфликта в Украине. "НАТО не является стороной конфликта, поскольку наша ответственность заключается в обеспечении безопасности наших граждан и не допущении эскалации конфликта", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: "NATO Ukraynanın alyansa daxil olmasına deyil, hərbi yardıma diqqət yetirir"

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