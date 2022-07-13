Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс

Столтенберг: НАТО сосредоточена на оказании военной помощи Украине, а не на ее приеме в альянс

НАТО сейчас сосредоточена на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к ее присоединению к альянсу.

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