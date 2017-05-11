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    Столтенберг: НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке

    Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/  Североатлантический альянс не будет участвовать непосредственно в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    "Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал он.

    В настоящее время НАТО предоставляет разведывательную информацию по ситуации в регионе и обучает иракские силы безопасности.

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