Столтенберг: НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс не будет участвовать непосредственно в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал он.

В настоящее время НАТО предоставляет разведывательную информацию по ситуации в регионе и обучает иракские силы безопасности.