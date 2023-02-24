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Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили вопрос закупки снарядов для Киева

Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили вопрос закупки снарядов для Киева Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины боеприпасами.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 16:21
Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили вопрос закупки снарядов для Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины боеприпасами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Стороны обсудили поддержку единства Евросоюза и НАТО, а также ситуацию вокруг Украины. На встрече обсуждалось предложение премьер-министра Каллас о том, как можно совместно и быстро закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов за 4 млрд евро.

"Европейский Союз смог быстро и новаторски отреагировать вместе на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов в Украину", - сказала Каллас на встрече в Таллине.

Она также отметила, что, помимо поддержки Украины, важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.

"Серые зоны в европейской безопасности должны уйти в прошлое, потому что они создают нестабильность и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО после войны", - подчеркнула премьер.

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Версия на английском языке Stoltenberg, von der Leyen, Kallas mull purchase of shells for Kyiv

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