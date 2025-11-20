Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Столкновение поездов в Чехии: около 40 пострадавших

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 11:47
    Столкновение поездов в Чехии: около 40 пострадавших

    В Чехии около 40 человек пострадали в результате столкновения пассажирских поездов на линии Зливи - Дивчице в регионе Ческе-Будеевице.

    Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом сообщил представитель службы спасения Южной Богемии Петра Кафкова и представитель управления по чрезвычайным ситуациям на железных дорогах Мартин Кавка.

    Согласно информации, в больницу Ческе-Будеевице доставлены пять тяжелораненых.

    Причины столкновения выясняются. На месте работают спасательные службы и специалисты железной дороги. Движение на линии приостановлено.

    Çexiyada qatar toqquşması: təxminən 40 nəfər yaralanıb

