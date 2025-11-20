Столкновение поездов в Чехии: около 40 пострадавших
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 11:47
В Чехии около 40 человек пострадали в результате столкновения пассажирских поездов на линии Зливи - Дивчице в регионе Ческе-Будеевице.
Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом сообщил представитель службы спасения Южной Богемии Петра Кафкова и представитель управления по чрезвычайным ситуациям на железных дорогах Мартин Кавка.
Согласно информации, в больницу Ческе-Будеевице доставлены пять тяжелораненых.
Причины столкновения выясняются. На месте работают спасательные службы и специалисты железной дороги. Движение на линии приостановлено.
