Столкновение поездов в Чехии: около 40 пострадавших

В Чехии около 40 человек пострадали в результате столкновения пассажирских поездов на линии Зливи - Дивчице в регионе Ческе-Будеевице.

Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом сообщил представитель службы спасения Южной Богемии Петра Кафкова и представитель управления по чрезвычайным ситуациям на железных дорогах Мартин Кавка.

Согласно информации, в больницу Ческе-Будеевице доставлены пять тяжелораненых.

Причины столкновения выясняются. На месте работают спасательные службы и специалисты железной дороги. Движение на линии приостановлено.