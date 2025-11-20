İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Çexiyada qatar toqquşması: təxminən 40 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:00
    Çexiyada qatar toqquşması: təxminən 40 nəfər yaralanıb

    Çexiyanın Çeske-Budeyevitse bölgəsində Zlivi-Divçitse xəttində sərnişin qatarlarının toqquşması nəticəsində təxminən 40 nəfər yaralanıb.

    "Report" Çexiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Bohemiyanın xilasetmə xidmətinin nümayəndəsi Petra Kafkova və dəmir yollarında fövqəladə hallar üzrə idarənin nümayəndəsi Martin Kavka məlumat yayıb.

    Məlumata görə, beş ağır yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

    Toqquşmanın səbəbləri araşdırılır. Hadisə yerində xilasetmə xidmətləri və dəmir yolu mütəxəssisləri işləyirlər.

    Xətdə hərəkət dayandırılıb.

    Столкновение поездов в Чехии: около 40 пострадавших

