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Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень

Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов Премьер-лиги Саудовской Аравии.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 18:37
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов Премьер-лиги Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на РБК, 39-летний португальский форвард "Ан-Насра" Криштиану Роналду снизился в стоимости с 15 млн евро до 12 млн евро. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Он не входит в топ-10 самых дорогих игроков в Саудовской Аравии, где первое место занимает французский полузащитник "Аль-Иттихада" Мусса Диаби (35 млн евро).

В нынешнем сезоне Роналду провел 19 матчей за "Ан-Наср" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

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