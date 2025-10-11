Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и глава Центрального командования Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер сегодня посетили пост израильской армии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что к двум американским чиновникам присоединился начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

По сообщению СМИ целью визита американской делегации являлось подтверждение того, что согласованный вывод израильских войск в рамках сделки с ХАМАС был завершён.

Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключёнными.

ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

ЦАХАЛ в рамках соглашения обязался отвести части своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.