İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:58
    Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər

    ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper bu gün Qəzza zolağında İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, onlara İsrail Müdafiə Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir də qoşulub.

    ABŞ Yaxın Şərq Stiv Uitkoff Bred Kuper İsrail
    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Son xəbərlər

    17:11

    Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 183 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    17:06
    Foto

    Bakının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    17:06

    NATO təyyarələri Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:03

    "AzInTelecom" kibermüharibə yarışının qalibi oldu

    İKT
    16:58

    Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər

    Digər ölkələr
    16:45
    Foto

    Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşüb

    Biznes
    16:37

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Digər ölkələr
    16:37

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    16:37

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti