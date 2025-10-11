Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 16:58
ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper bu gün Qəzza zolağında İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onlara İsrail Müdafiə Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir də qoşulub.
Son xəbərlər
17:11
Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 183 milyard dollara çatıbMaliyyə
17:06
Foto
Bakının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində mikromobillik zolağı təşkil edilirİnfrastruktur
17:06
NATO təyyarələri Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçiribDigər ölkələr
17:03
"AzInTelecom" kibermüharibə yarışının qalibi olduİKT
16:58
Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblərDigər ölkələr
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37