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Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни 51 человека в 2023 году

Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни 51 человека в 2023 году Более 50 человек погибли в Таджикистане в 2023 году в результате стихийных бедствий, ущерб экономике составил порядка 100 млн сомони (более $9,3 млн).
Другие страны
11 июня 2024 г. 03:55
Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни 51 человека в 2023 году

Более 50 человек погибли в Таджикистане в 2023 году в результате стихийных бедствий, ущерб экономике составил порядка 100 млн сомони (более $9,3 млн).

Как передает Report, об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на заседании национального совета развития.

"Всего в прошлом году в стране зарегистрировано более пятисот пятидесяти стихийных бедствий, в том числе наводнений и оползней. В результате погиб 51 человек, а национальной экономике нанесен большой финансовый и материальный ущерб - около 100 млн сомони", - отметил глава таджикского государства.

Президент отметил, что при этом прошлой осенью и зимой в стране было мало осадков.

"Это обстоятельство привело к сокращению источников образования водных ресурсов региона, более 60% из которых находятся на территории Таджикистана. В этой связи с большей вероятностью в этом году нас вновь ждет засуха", - сказал Рахмон.

При этом он отметил, что дожди, которые часто шли в республике весной, в особенности в мае, также нанесли ущерб экономике страны.

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