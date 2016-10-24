Стерджен: Cогласовать позиции Шотландии и Лондона по Brexit будет трудно

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ На совещании по Brexit с премьером Терезой Мэй и главами региональных правительств достигнут некоторый прогресс, однако до согласования единой позиции еще далеко.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Некоторый прогресс есть, и мы продолжим эту работу, но нам предстоит долгий путь", - заявила Стерджен журналистам по окончании совещания.

На референдуме в июне большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза, однако в Шотландии идею отвергли. Соответственно, Стерджен объявила, что Шотландия будет любой ценой добиваться сохранения членства в ЕС или хотя бы в едином экономическом пространстве. Она немедленно начала неформальные прямые переговоры с руководством ЕС. На днях был также опубликован черновой вариант законопроекта о новом референдуме о независимости региона.