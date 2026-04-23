Стармер заявил о росте угрозы прокси-атак в Великобритании
    • 23 апреля, 2026
    • 22:08
    Стармер заявил о росте угрозы прокси-атак в Великобритании

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что все больше обеспокоен использованием иностранными государствами посредников для организации атак на территории страны.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, c таким заявлением глава британского правительства выступил сегодня после встречи с представителями еврейской общины в синагоге Kenton United Synagogue в Лондоне, которая в минувшее воскресенье стала объектом поджога.

    По словам Стармера, британские власти сталкиваются с необходимостью реагировать не только на прямые угрозы, но и на действия враждебных государств, которые, как предполагается, все чаще прибегают к использованию криминальных сетей и иных посредников, стремясь сохранить формальную непричастность.

    "Меня все больше тревожит то, что ряд государств использует прокси-структуры для совершения атак в этой стране", - подчеркнул премьер.

    Стармер отметил, что борьба с подобными проявлениями требует не только оперативных мер со стороны правоохранительных органов, но и законодательного ответа со стороны государства.

    "Мы должны противостоять враждебным государственным акторам", - заявил он, добавив, что правительство готовит соответствующие законодательные инициативы.

    Премьер Великобритании также подчеркнул, что обеспечение безопасности религиозных общин является вопросом общенационального значения.

    "Я хочу, чтобы Великобритания оставалась страной, где каждый чувствует себя в безопасности. Это борьба не только еврейской общины - это наша общая борьба. Я хочу видеть Британию, в которой люди могут свободно исповедовать свою религию и веру в условиях безопасности и защищенности", - заключил Стармер.

    Кир Стармер Великобритания Еврейская община Поджог синагоги
    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib
    UK's Starmer worried by foreign-backed proxy attacks in Britain

    01:12

    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    Другие страны
    00:41

    Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    Другие страны
    00:15
    Фото

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Другие страны
    23:53

    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

    Происшествия
    23:38

    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    Другие страны
    23:21

    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    В регионе
    23:04

    Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

    В регионе
    22:55

    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В регионе
    22:53

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

    Внешняя политика
    Лента новостей