Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

Правительство Великобритании подтвердило, что граждане страны получат возможность безвизового въезда в Китай сроком до 30 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Согласно информации, решение было подтверждено после переговоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках пятидневного визита британского премьера в Азию.

Безвизовый режим будет распространяться как на туристические, так и на деловые поездки.

"Британские компании давно нуждаются в улучшении доступа к китайскому рынку", - сказал Стармер.

Ранее китайская сторона заявляла, что "активно" рассматривает такую инициативу, однако теперь мера получила официальное подтверждение.

Обе страны также договорились изучить целесообразность проведения переговоров о двустороннем соглашении об оказании услуг, которое установило бы четкие и юридически обязательные правила для британских фирм, ведущих торговлю в Китае.

Китай является второй по величине экономикой мира и третьим по величине торговым партнером Великобритании.