    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 15:06
    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Правительство Великобритании подтвердило, что граждане страны получат возможность безвизового въезда в Китай сроком до 30 дней.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    Согласно информации, решение было подтверждено после переговоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках пятидневного визита британского премьера в Азию.

    Безвизовый режим будет распространяться как на туристические, так и на деловые поездки.

    "Британские компании давно нуждаются в улучшении доступа к китайскому рынку", - сказал Стармер.

    Ранее китайская сторона заявляла, что "активно" рассматривает такую инициативу, однако теперь мера получила официальное подтверждение.

    Обе страны также договорились изучить целесообразность проведения переговоров о двустороннем соглашении об оказании услуг, которое установило бы четкие и юридически обязательные правила для британских фирм, ведущих торговлю в Китае.

    Китай является второй по величине экономикой мира и третьим по величине торговым партнером Великобритании.

