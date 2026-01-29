İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Starmer Çinin britaniyalılar üçün vizasız rejim tətbiqini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 15:28
    Starmer Çinin britaniyalılar üçün vizasız rejim tətbiqini təsdiqləyib

    Böyük Britaniya hökuməti ölkə vətəndaşlarının Çinə 30 günədək vizasız giriş imkanı əldə edəcəklərini təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qərar Britaniya Baş naziri Kir Starmerin Asiyaya beşgünlük səfəri çərçivəsində Çin Sədri Si Cinpinlə apardığı danışıqlardan sonra təsdiqlənib.

    Vizasız rejim turizm və işgüzar səfərlərə şamil ediləcək.

    "Britaniya şirkətləri uzun müddətdir ki, Çin bazarına girişin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac duyurlar", - deyə Starmer bildirib.

    Daha əvvəl Çin tərəfi bu təşəbbüsü aktiv şəkildə nəzərdən keçirdiyini bəyan edib, indi isə qərar rəsmi olaraq təsdiqlənib.

    Hər iki ölkə həmçinin, Çində ticarətlə məşğul olan Britaniya firmaları üçün aydın və hüquqi cəhətdən məcburi qaydalar müəyyən edəcək xidmətlərin göstərilməsi haqqında ikitərəfli saziş barədə danışıqların aparılmasının məqsədəuyğun olub-olmadığını araşdırmağa razılaşıblar.

    Çin dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı və Böyük Britaniyanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.

    Böyük Britaniya Çin Kir Starmer
    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti