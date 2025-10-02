Стармер подчеркнул необходимость поддержки Украины и укрепления НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости продолжать поддержку Украины в противодействии РФ.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

По его словам, это борьба не только за суверенитет Украины, но и за ценности и свободы всей Европы.

Он отметил, что работа "коалиции желающих", гарантии безопасности и усилия по обеспечению справедливого и долгосрочного мирного соглашения остаются приоритетом, но не означают завершение поддержки Украины.

"Это значит поставить Украину в максимально сильное положение. А это включает укрепление ПВО, меры против длинной и беспилотной авиации, а также работу по репарационному кредиту в отношении российских активов",- отметил он.

Стармер также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления НАТО и продолжения экономического давления на Россию через санкции, особенно в энергетическом секторе и на "Теневой флот".