Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Стармер подчеркнул необходимость поддержки Украины и укрепления НАТО

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 13:11
    Стармер подчеркнул необходимость поддержки Украины и укрепления НАТО

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости продолжать поддержку Украины в противодействии РФ.

    Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    По его словам, это борьба не только за суверенитет Украины, но и за ценности и свободы всей Европы.

    Он отметил, что работа "коалиции желающих", гарантии безопасности и усилия по обеспечению справедливого и долгосрочного мирного соглашения остаются приоритетом, но не означают завершение поддержки Украины.

    "Это значит поставить Украину в максимально сильное положение. А это включает укрепление ПВО, меры против длинной и беспилотной авиации, а также работу по репарационному кредиту в отношении российских активов",- отметил он.

    Стармер также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления НАТО и продолжения экономического давления на Россию через санкции, особенно в энергетическом секторе и на "Теневой флот".

    Кир Стармер НАТО Украина Саммит ЕПС
    Starmer: Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi, NATO-nun gücləndirilməsi zəruridir
    Starmer emphasizes need to support Ukraine and strengthen NATO

    Последние новости

    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    14:01

    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

    Другие страны
    13:55
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    13:53

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

    ИКТ
    13:47

    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    13:43

    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    В регионе
    13:38

    Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

    В регионе
    13:33

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    13:32

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    Лента новостей