Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 20:28
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте в ходе телефонной беседы отметили динамику мирных переговоров по Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

    "В последние дни мирные переговоры набрали обороты, но в фокусе внимания должно быть достижение справедливого и прочного мира для Украины", - подчеркивается в сообщении.

    Стороны в ходе разговора обсудили работу, которая ведется "коалицией желающих" по подготовке к прекращению боевых действий, и приветствовали тесную координацию между этой группой и НАТО относительно следующих шагов.

    Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblər
    Лента новостей