Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте в ходе телефонной беседы отметили динамику мирных переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

"В последние дни мирные переговоры набрали обороты, но в фокусе внимания должно быть достижение справедливого и прочного мира для Украины", - подчеркивается в сообщении.

Стороны в ходе разговора обсудили работу, которая ведется "коалицией желающих" по подготовке к прекращению боевых действий, и приветствовали тесную координацию между этой группой и НАТО относительно следующих шагов.