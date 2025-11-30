Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 20:28
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте в ходе телефонной беседы отметили динамику мирных переговоров по Украине.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
"В последние дни мирные переговоры набрали обороты, но в фокусе внимания должно быть достижение справедливого и прочного мира для Украины", - подчеркивается в сообщении.
Стороны в ходе разговора обсудили работу, которая ведется "коалицией желающих" по подготовке к прекращению боевых действий, и приветствовали тесную координацию между этой группой и НАТО относительно следующих шагов.
Последние новости
20:58
СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде ТегеранаВ регионе
20:50
Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-й встрече министров стран ОПЕК+Энергетика
20:28
Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали оборотыДругие страны
20:06
Министры ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи на 2026 год - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
19:55
Видео
В Майами начались переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
19:45
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлемаИндивидуальные
19:32
В Киеве ответили Астане об атаках на КТК: Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народуДругие страны
19:12
Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28"Другие страны
18:55