    Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblər

    30 noyabr, 2025
    20:52
    Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblər

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və NATO-nun Baş katibi Mark Rütte telefon danışığı zamanı Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının dinamikasını qeyd ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniya hökumət başçısının dəftərxanasının bəyanatında bildirilib.

    "Son günlər sülh danışıqları sürətlənib, lakin diqqət mərkəzində Ukrayna üçün ədalətli və davamlı sülhün əldə olunması dayanmalıdır", – açıqlamada vurğulanıb.

    Tərəflər söhbət zamanı "istəklilər koalisiyası"nın döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına hazırlıq üzrə gördüyü işi müzakirə edib və bu qrup ilə NATO arasında növbəti addımlarla bağlı sıx koordinasiyanı alqışlayıblar.

    Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

