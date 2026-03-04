Стармер: Британия сотрудничает с США в операции по Ирану

Великобритания сотрудничает с США по вопросам предварительного развертывания военных сил в регионе, включая системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, а также истребители F-35.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил британский премьер Кир Стармер в своем выступлении в парламенте.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование по поводу того, что Великобритания не участвовала в наступательных ударах по Ирану, Стармер сказал, что совместные оборонительные действия в последние несколько дней, являются доказательством того, что "особые отношения" между двумя странами работают.

"Американские самолеты базируются на британских базах. В этом и заключается особая форма взаимоотношений. Британские истребители сбивают беспилотники и ракеты, чтобы защитить жизни американцев на Ближнем Востоке на наших совместных базах. Это и есть проявление особых отношений в действии. Ежедневный обмен разведывательной информацией для обеспечения безопасности наших граждан. В этом и заключается особый характер этих отношений", - сказал британский премьер.

Он также отметил, что в субботу, когда началась совместная операция США и Израиля против Ирана, "он не был готов к тому, чтобы Великобритания вступила в войну, если бы не был уверен в наличии законных оснований и жизнеспособного, тщательно продуманного плана".

Стармер подчеркнул, что для него "приоритетом номер один" является защита граждан Великобритании, именно поэтому он санкционировал оборонительные действия после нападения Ирана на базы Королевских ВВС на Кипре и в Бахрейне.

Британский премьер сообщил, что правительство страны организует чартерные рейсы для эвакуации граждан Великобритании из стран Ближнего Востока. Первый чартерный рейс ожидается вылетом из Омана сегодня позже, а еще два прибудут в ближайшие дни.