Старейший ученый Австралии умер при помощи эвтаназии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Старейший австралийский ученый Дэвид Гуделл умер на 105-м году жизни при помощи эвтаназии в Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на австралийский телеканал АВС, перед эвтаназией он собрал журналистов и дал пресс-конференцию.

Д.Гуделл заявил, что устал ждать своей смерти, "когда наступит подходящее время, человек должен быть свободен в выборе, чтобы умереть", добавил он.

"Я слеп в течение последних 6 лет, я больше не хочу продолжать свою жизнь, и я счастлив, что у меня есть шанс ее закончить", - заявил ученый на пресс-конференции.

Отметим, в Австралии процедура эвтаназии запрещена, в случае, если человек не страдает смертельным заболеванием. Волонтеры собрали для него 15 тыс. долларов США.

Дэвид Гуделл специализировался в области экологии и ботаники. На его счету более ста научных работ. Последние 20 лет он активно боролся за легализацию эвтаназии в Австралии.