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    Старейший ученый Австралии умер при помощи эвтаназии

    Дэвид Гудделл: Я больше не хочу продолжать свою жизнь, и я счастлив, что у меня есть шанс ее закончить

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Старейший австралийский ученый Дэвид Гуделл умер на 105-м году жизни при помощи эвтаназии в Швейцарии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на австралийский телеканал АВС, перед эвтаназией он собрал журналистов и дал пресс-конференцию. 

    Д.Гуделл заявил, что устал ждать своей смерти, "когда наступит подходящее время, человек должен быть свободен в выборе, чтобы умереть", добавил он.

    "Я слеп в течение последних 6 лет, я больше не хочу продолжать свою жизнь, и я счастлив, что у меня есть шанс ее закончить", - заявил ученый на пресс-конференции.

    Отметим, в Австралии процедура эвтаназии запрещена, в случае, если человек не страдает смертельным заболеванием. Волонтеры  собрали для него 15 тыс. долларов США. 

    Дэвид Гуделл специализировался в области экологии и ботаники. На его счету более ста научных работ. Последние 20 лет он активно боролся за легализацию эвтаназии в Австралии.

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