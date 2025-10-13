Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Стало известно, когда Саркози начнет отбывать срок в тюрьме

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 21:46
    Стало известно, когда Саркози начнет отбывать срок в тюрьме

    Экс-президент Франции Николя Саркози (2007–2012 гг.) начнет отбывать тюремный срок 21 октября в парижской тюрьме Ла-Санте.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RTL.

    Саркози станет первым бывшим главой Французской Республики, который будет заключен в тюрьму. По данным RTL, в Ла-Санте есть "отделение для уязвимых лиц", где он и будет отбывать наказание.

    По мнению следователей, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств для избирательной кампании в обмен на политическую поддержку на международной арене. Бывшего президента обвиняли в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств ливийского государства.

    25 сентября суд в Париже приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.

    Николя Саркози экс-президент Франция Ливия Муаммар Каддафи
    Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olub

    Последние новости

    22:12

    В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    22:11

    Израиль сообщил о получении останков четырех погибших заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:04

    Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:58

    Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

    Другие страны
    21:46

    Стало известно, когда Саркози начнет отбывать срок в тюрьме

    Другие страны
    21:37

    Трамп: Третьей Мировой войны не будет

    Другие страны
    21:32

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана

    Футбол
    21:32

    Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером

    Индивидуальные
    21:24

    Ас-Сиси: Подписанное соглашение может открыть новую эпоху на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей