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США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе

США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе Израильские власти осознают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, однако неясно, когда именно это случится.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 07:49
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе

Израильские власти осознают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, однако неясно, когда именно это случится.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", соответствующее заявление на брифинге сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций", — сказал он.

Кирби продолжил, что в данном случае разговор идет о снижении интенсивности боевых действий, однако признал, что ему неизвестно, когда Израиль это сделает.

По словам представителя Белого дома, если израильская сторона решатся на такой шаг, то это стало бы подспорьем в будущем для "наилучшего из возможных исходов" палестино-израильского конфликта.

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