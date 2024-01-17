США заявила, что не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с хуситами и не хотят расширения масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с хуситами и не хотят расширения масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак", - сказал он в эфире телеканала.

Райдер отметил, что США своими ударами по позициям хуситов достигли желаемого эффекта по подрыву и снижению возможностей хуситов.

"Мы в основном поразили те цели, по которым намеревались нанести удар", - добавил он.

Ранее США повторно внесли движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.