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США заявила, что не находятся в состоянии войны с хуситами

США заявила, что не находятся в состоянии войны с хуситами Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с хуситами и не хотят расширения масштабов конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
17 января 2024 г. 23:21
США заявила, что не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с хуситами и не хотят расширения масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак", - сказал он в эфире телеканала.

Райдер отметил, что США своими ударами по позициям хуситов достигли желаемого эффекта по подрыву и снижению возможностей хуситов.

"Мы в основном поразили те цели, по которым намеревались нанести удар", - добавил он.

Ранее США повторно внесли движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

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