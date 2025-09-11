США заверили Венгрию в продолжении мирных усилий в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заверил венгерского коллегу, что администрация Дональда Трампа продолжит усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, Рубио сообщил о намерении американской администрации добиваться установления мира в Центральной Европе во время телефонных переговоров.

"Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе", - сказал Сийярто.

Венгерский министр отметил, что Будапешт поддерживает мирные инициативы Трампа.