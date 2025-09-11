İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Siyarto: Rubio məni əmin etdi ki, Tramp təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 21:43
    Siyarto: Rubio məni əmin etdi ki, Tramp təslim olmayacaq

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio macar həmkarı Peter Siyartonu əmin edib ki, Donald Tramp administrasiyası Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto feysbukda yayımlanan videomüraciətində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Rubio telefon danışıqları zamanı ABŞ administrasiyasının Mərkəzi Avropada sülh axtarmaq niyyətini açıqlayıb.

    "Həmkarım Marko Rubio məni əmin etdi ki, Donald Tramp təslim olmayacaq. Tramp mütləq Mərkəzi Avropada sülhü bərqərar etmək istəyir", - Siyarto bildirib.

    Macarıstanlı nazir qeyd edib ki, Budapeşt Trampın sülh təşəbbüslərini dəstəkləyir.

    Peter Siyarto ABŞ Marko Rubio Ukrayna
    США заверили Венгрию в продолжении мирных усилий в Украине

    Son xəbərlər

    22:57

    Makron: Polşaya üç "Rafale" qırıcı təyyarəsi göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    22:35

    ABŞ TRIPP üçün Ermənistana birinci tranş olaraq 145 milyon dollar ayıracaq

    Region
    22:32
    Foto
    Video

    Zelenski Kiyevdə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kelloqla görüşüb

    Digər ölkələr
    22:24

    Ordubadın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    22:22

    Vaaqn Xaçaturyan: Rusiya artıq Ermənistanı "kiçik qardaş" kimi qəbul etmir

    Region
    22:16

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" üzvünün zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:00

    ABŞ-nin keçmiş senatoru Menendesin erməni arvadı dörd il yarım həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    21:43

    Siyarto: Rubio məni əmin etdi ki, Tramp təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    21:39

    ABŞ Energetika Nazirliyi: Aİ Rusiyanın LNG-sini Amerikanınkı ilə əvəz etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti