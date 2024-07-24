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США выделят 667 млн долларов в поддержку фонда борьбы с пандемиями

США выделят 667 млн долларов в поддержку фонда борьбы с пандемиями Соединенные Штаты выделят до 667 млн долларов финансирования фонду борьбы с пандемиями, которые будут направлены на профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и ответных мер.
Другие страны
24 июля 2024 г. 19:00
США выделят 667 млн долларов в поддержку фонда борьбы с пандемиями

Соединенные Штаты выделят до 667 млн долларов финансирования фонду борьбы с пандемиями, которые будут направлены на профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и ответных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты намерены внести до 667 млн долларов в фонд борьбы с пандемиями, или треть от заявленной цели в 2 млрд долларов", - сказала она на полях встречи глав финансовых ведомств и центробанков стран "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро.

В заявлении Минфина поясняется, что американское финансирование составит треть от поставленной фондом цели по привлечению ресурсов в размере 2 млрд долларов на поддержку его деятельности по борьбе с пандемиями до 2026 года.

Йеллен также призвала всех нынешних доноров фонда удвоить свои взносы в поддержку фонда, а новых партнеров по инициативе - начать вносить средства, чтобы достичь поставленной цели по финансированию.

"Позвольте также подчеркнуть, что правительства, частный сектор, благотворительные организации и гражданское общество - все они должны сыграть свою роль в содействии миссии фонда борьбы с пандемиями, чтобы мы были лучше готовы к следующей пандемии", - подчеркнула глава Минфина США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ pandemiyalarla mübarizə fonduna 667 milyon dollar ayıracaq

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