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США вводят санкции против лидера повстанческой группировки в ЦАР

США вводят санкции против лидера повстанческой группировки в ЦАР Соединенные Штаты объявили о введении санкций против лидера повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР" (СМЦАР) Али Дарассы в связи с "серьезными нарушениями прав человека".
Другие страны
18 декабря 2021 г. 08:58
США вводят санкции против лидера повстанческой группировки в ЦАР

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против лидера повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР" (СМЦАР) Али Дарассы в связи с "серьезными нарушениями прав человека".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"СМЦАР использует убийства, похищения и прочее насилие для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года члены СМЦАР атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли", - подчеркивается в документе.

Блинкен также заявил, что отказ Дарассы от выполнения мирного соглашения 2019 года угрожает миру и стабильности и приводит к новым нарушениям прав человека в ЦАР. "Мы настоятельно призываем СМЦАР и все стороны конфликта прислушаться к объявлению президента (Фостен-Арканжа) Туадера от 15 октября о прекращении огня, немедленно остановить боевые действия и начать диалог о мирном политическом урегулировании", - добавил он.

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