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США вводят санкции против главы аппарата премьера Венгрии

США вводят санкции против главы аппарата премьера Венгрии Американская администрация вводит санкции в отношении руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Антала Рогана.
Другие страны
7 января 2025 г. 21:16
США вводят санкции против главы аппарата премьера Венгрии

Американская администрация вводит санкции в отношении руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Антала Рогана.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Госдепартамента США и американского Минфина.

По их утверждению, этот представитель властей Венгрии высокого ранга причастен к коррупции.

"Министр Роган играл центральную роль в содействии созданию в Венгрии системы, позволявшей ему и его партии получать выгоды за счет венгерского народа", - заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

И.о. заместителя министра финансов США Брэдли Смит добавил, что Вашингтон без колебаний будет принимать меры против "таких лиц, как Роган". По версии Смита, курирующего вопросы борьбы с терроризмом и финансовой разведки, Роган использует должностные полномочия, чтобы "незаконно обогащаться вместе с дружками за счет страны и сограждан".

Как полагает Минфин США, Роган причастен к выстраиванию в Венгрии "системы распределения государственных контрактов и ресурсов в интересах дружков", а также правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

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