США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц РФ

США ввели новые санкции в отношении России, включая пять физических лиц и семь организаций в список ограничений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Министерство финансов США.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты введут санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".