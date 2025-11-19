США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц РФ
19 ноября, 2025
17:50
США ввели новые санкции в отношении России, включая пять физических лиц и семь организаций в список ограничений.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Министерство финансов США.
Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты введут санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
