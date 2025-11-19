Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц РФ

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 17:50
    США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц РФ

    США ввели новые санкции в отношении России, включая пять физических лиц и семь организаций в список ограничений.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Министерство финансов США.

    Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты введут санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

