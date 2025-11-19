ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 18:03
ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib, məhdudiyyətlər siyahısına 5 fiziki şəxs və 7 təşkilat daxil edilib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Əvvəlcə Birləşmiş Ştatların Rusiya neft şirkətləri "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.
Son xəbərlər
18:23
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlibKomanda
18:16
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilibKomanda
18:15
Foto
Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilirİnfrastruktur
18:14
Foto
Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
18:04
FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaqFutbol
18:03
ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
17:53
KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilərDigər ölkələr
17:53
Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
17:52