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США ввели санкции против Турции

США ввели санкции против Турции Соединенные Штаты Америки вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 01:08
США ввели санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.

Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.

Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов США для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ türkiyəli nazirə qarşı sanksiya tətbiq edib

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