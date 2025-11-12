Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих ракетный потенциал Ирана

    12 ноября, 2025
    20:44
    США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих ракетный потенциал Ирана

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против 32 физических и юридических лиц из Ирана, ОАЭ, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины, участвующих в закупках компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников (БПЛА) в Иране.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

    "Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для ядерных и обычных вооружений. По указанию президента (США Дональда - ред.) Трампа, мы оказываем максимальное давление на Иран и ожидаем, что международное сообщество полностью выполнит санкции ООН, чтобы лишить страну доступа к глобальной финансовой системе", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

    Сети закупок представляют угрозу для американских и союзных военнослужащих на Ближнем Востоке, а также для коммерческих перевозок в Красном море. OFAC действует, чтобы прекратить закупки ключевых компонентов, таких как прекурсоры ракетного топлива, и ограничить доступ к финансовой системе США лиц, содействующих Ирану.

    Данное действие является вторым раундом санкций США по нераспространению, поддерживающим восстановление санкций ООН против Ирана 27 сентября 2025 года из-за несоблюдения международных обязательств.

