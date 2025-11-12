İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 20:51
    ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) İran, BƏƏ, Çin, Honkonq, Hindistan, Almaniya və Ukraynadan olan, İranda ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalı üçün komponentlərin alınmasında iştirak edən 32 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun saytında məlumat yer alıb.

    "İran maliyyə sistemlərindən vəsaitlərin yuyulması, nüvə və adi silahlar üçün komponentlərin alınması və terrorçu qrupların dəstəklənməsi məqsədilə istifadə edir. Prezident Donald Trampın göstərişi ilə biz İrana maksimum təzyiq göstəririk və beynəlxalq ictimaiyyətdən BMT sanksiyalarını tam şəkildə yerinə yetirməsini gözləyirik ki, bu ölkə qlobal maliyyə sisteminə çıxış imkanından məhrum olsun," - ABŞ Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Con K. Herli bildirib.

    Alış şəbəkələri ABŞ və müttəfiq hərbçilər üçün Yaxın Şərqdə, eləcə də Qırmızı dənizdə kommersiya daşımaları üçün təhlükə yaradır. OFAC raket yanacağının prekursorları kimi əsas komponentlərin alınmasını dayandırmaq və İrana yardım edən şəxslərin ABŞ maliyyə sisteminə çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görür.

    Bu addım, ABŞ-nin İranın beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməməsi səbəbindən 2025-ci il sentyabrın 27-də BMT sanksiyalarının bərpasını dəstəkləyən nüvə silahlarının yayılmamasına dair ikinci sanksiya raundu hesab olunur.

    Bu tədbirlər İranın ballistik raket proqramının məhdudlaşdırılması, asimmetrik və adi silahların inkişafının qarşısının alınması, ölkənin nüvə silahından məhrum edilməsi və İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (IRGC) qeyri-sabit fəaliyyətləri dəstəkləyən resurslara çıxışının məhdudlaşdırılması məqsədilə hazırlanmış 2 saylı Milli Prezident Memorandumu çərçivəsində həyata keçirilir.

    ABŞ İran Sanksiyalar
    США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих ракетный потенциал Ирана

    Son xəbərlər

    20:51

    Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri təyyarə qəzası ilə bağlı son durumu müzakirə ediblər

    Region
    20:51

    ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:36
    Foto

    Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olub

    Fərdi
    20:35

    Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib

    Region
    20:32

    Ukrayna XİN: Rusiya ilə sülh danışıqları rəsmi şəkildə dayandırılıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Dünya
    20:17

    Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən yanğın davam edir

    Hadisə
    20:10

    Özbəkistan TDT-nin Ağsaqqallar Şurasının gücləndirilməsi üzrə "yol xəritəsi"nin hazırlanmasını təklif edib

    Region
    20:06
    Foto

    Şamaxıda ikimərtəbəli ev yanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti