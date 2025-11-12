ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
- 12 noyabr, 2025
- 20:51
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) İran, BƏƏ, Çin, Honkonq, Hindistan, Almaniya və Ukraynadan olan, İranda ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalı üçün komponentlərin alınmasında iştirak edən 32 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun saytında məlumat yer alıb.
"İran maliyyə sistemlərindən vəsaitlərin yuyulması, nüvə və adi silahlar üçün komponentlərin alınması və terrorçu qrupların dəstəklənməsi məqsədilə istifadə edir. Prezident Donald Trampın göstərişi ilə biz İrana maksimum təzyiq göstəririk və beynəlxalq ictimaiyyətdən BMT sanksiyalarını tam şəkildə yerinə yetirməsini gözləyirik ki, bu ölkə qlobal maliyyə sisteminə çıxış imkanından məhrum olsun," - ABŞ Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Con K. Herli bildirib.
Alış şəbəkələri ABŞ və müttəfiq hərbçilər üçün Yaxın Şərqdə, eləcə də Qırmızı dənizdə kommersiya daşımaları üçün təhlükə yaradır. OFAC raket yanacağının prekursorları kimi əsas komponentlərin alınmasını dayandırmaq və İrana yardım edən şəxslərin ABŞ maliyyə sisteminə çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görür.
Bu addım, ABŞ-nin İranın beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməməsi səbəbindən 2025-ci il sentyabrın 27-də BMT sanksiyalarının bərpasını dəstəkləyən nüvə silahlarının yayılmamasına dair ikinci sanksiya raundu hesab olunur.
Bu tədbirlər İranın ballistik raket proqramının məhdudlaşdırılması, asimmetrik və adi silahların inkişafının qarşısının alınması, ölkənin nüvə silahından məhrum edilməsi və İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (IRGC) qeyri-sabit fəaliyyətləri dəstəkləyən resurslara çıxışının məhdudlaşdırılması məqsədilə hazırlanmış 2 saylı Milli Prezident Memorandumu çərçivəsində həyata keçirilir.