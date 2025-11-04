США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, причастных к киберпреступлениям и мошенничеству в сфере информационных технологий в пользу Северной Кореи.

Как передает Report, это следует из заявления на сайте ведомства.

Ведомство утверждает, что эти лица причастны к отмыванию денег, в том числе криптовалюты, предназначенной для финансирования ядерной и ракетной программ КНДР. Санкции направлены на банкиров и компании, базирующиеся в Китае и России, которые связаны с более чем 3 млрд долларов в криптовалюте, украденной в результате киберпреступной деятельности Северной Кореи. Среди них банкиры Чан Кук Чоль и Хо Чон Сон, которые помогали управлять средствами, включая 5,3 млн долларов в криптовалюте, от имени включенного в санкционный список банка First Credit Bank, утверждает Минфин США. Рестрикции также коснулись First Credit Bank, Korea Mangyongdae Computer Technology Company, Ryujong Credit Bank и др.

"Генерируя доходы для разработки оружия Пхеньяна, эти лица напрямую угрожают безопасности США и всего мира. Министерство финансов продолжит преследовать посредников и пособников, стоящих за этими схемами, чтобы перекрыть незаконные потоки доходов КНДР", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли.