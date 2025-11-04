Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 20:49
    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, причастных к киберпреступлениям и мошенничеству в сфере информационных технологий в пользу Северной Кореи.

    Как передает Report, это следует из заявления на сайте ведомства.

    Ведомство утверждает, что эти лица причастны к отмыванию денег, в том числе криптовалюты, предназначенной для финансирования ядерной и ракетной программ КНДР. Санкции направлены на банкиров и компании, базирующиеся в Китае и России, которые связаны с более чем 3 млрд долларов в криптовалюте, украденной в результате киберпреступной деятельности Северной Кореи. Среди них банкиры Чан Кук Чоль и Хо Чон Сон, которые помогали управлять средствами, включая 5,3 млн долларов в криптовалюте, от имени включенного в санкционный список банка First Credit Bank, утверждает Минфин США. Рестрикции также коснулись First Credit Bank, Korea Mangyongdae Computer Technology Company, Ryujong Credit Bank и др.

    "Генерируя доходы для разработки оружия Пхеньяна, эти лица напрямую угрожают безопасности США и всего мира. Министерство финансов продолжит преследовать посредников и пособников, стоящих за этими схемами, чтобы перекрыть незаконные потоки доходов КНДР", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли.

    США санкции КНДР
    ABŞ Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edib

    Последние новости

    21:40
    Видео

    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Происшествия
    21:37

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    21:28

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    21:22

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    21:05
    Фото

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Внешняя политика
    20:49

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Другие страны
    20:36
    Фото

    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:31
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Происшествия
    Лента новостей