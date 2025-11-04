İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ABŞ Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edib

    • 04 noyabr, 2025
    • 20:58
    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) KXDR-ə qarşı sanksiyalar siyahısını yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, barədə qurumun saytında məlumat yer alıb.

    Bu dəfə kibercinayətkarlıq və informasiya texnologiyaları fırıldaqçılığında iştirak edən səkkiz şəxsə və iki quruma sanksiyalar tətbiq edilib.

    Bildirilir ki, bu şəxslər Şimali Koreyanın nüvə və raket proqramlarını maliyyələşdirmək üçün nəzərdə tutulan kriptovalyuta və çirkli pulların yuyulmasında iştirak edirlər.

    Sanksiyalar Çin və Rusiyada yerləşən, kibercinayətkarlıq yolu ilə oğurlanan 3 milyard dollardan çox kriptovalyuta ilə əlaqəli bankirləri və şirkətləri hədəf alır.

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

