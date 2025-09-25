США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДР

Министерство финансов США ввел санкции против лиц и компании, финансировавших оружейные программы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Об этом передает Report со ссылкой на ведомство.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении пяти физических лиц и одной организации за участие в получении незаконных доходов для программ оружия массового поражения и баллистических ракет правительства КНДР, в том числе через продажу оружия военному режиму Мьянмы", - сообщает ведомство.

Целью санкций стали зарубежные представители ключевых органов Северной Кореи - Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) и Reconnaissance General Bureau (RGB), а также сеть Royal Shune Lei, участвовавшая в поставках оружия Бирме. Эти структуры использовали подставные компании для перевода доходов в КНДР.

OFAC отмечает, что санкции блокируют все активы указанных лиц и организаций на территории США, запрещая любые финансовые операции с ними. Нарушение санкций может повлечь гражданскую или уголовную ответственность, а иностранные финансовые учреждения могут подвергнуться вторичным санкциям.