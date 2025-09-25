İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 19:40
    ABŞ KXDR-in silah proqramlarını maliyyələşdirənlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) silah proqramlarını maliyyələşdirən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    Bu barədə "Report" quruma istinadən xəbər verir.

    "Bu gün ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) KXDR hökumətinin kütləvi qırğın silahları və ballistik raket proqramlarından, o cümlədən Myanmadakı hərbi rejimə silah satışı yolu ilə əldə etdiyi qanunsuz gəlirlərdə iştiraka görə beş fiziki şəxs və bir quruma qarşı sanksiyalar tətbiq edib", - nazirlikdən bildirilib.

    Sanksiyalar Şimali Koreyanın əsas orqanlarının - Koreya Mədən İnkişafı Ticarət Korporasiyası (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) və Kəşfiyyat Baş Bürosunun (Reconnaissance General Bureau, RGB), habelə Birmaya silah satışı ilə məşğul olan "Royal Shune Lei" şəbəkəsinin xarici nümayəndələrini hədəf alıb. Bu strukturlar gəlirləri KXDR-ə köçürmək üçün uydurma şirkətlərdən istifadə ediblər.

    OFAC qeyd edir ki, sanksiyalar adıçəkilən bütün fiziki və hüquqi şəxslərin Birləşmiş Ştatlardakı bütün aktivlərini bloklayır, onlarla hər hansı maliyyə əməliyyatını qadağan edir. Sanksiyaların pozulması mülki və ya cinayət məsuliyyəti ilə nəticələnə bilər, xarici maliyyə institutları isə ikinci dərəcəli sanksiyalara məruz qala bilər.

    США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДР

