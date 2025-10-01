США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

Министерство финансов США ввел санкции против 21 компании и 17 физических лиц, участвующих в международных сетях поставок для иранского военно-промышленного комплекса.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов США.

Согласно информации на сайте ведомства, рестрикции затронули организации и посредников в Иране, Китае, Гонконге, Германии, Турции, Португалии и Уругвае, которые поставляли технологии и оборудование для баллистических ракет, систем ПВО, вертолетов и военной авиации.

США отмечают, что эти сети помогают Ирану укреплять военные возможности и представляют угрозу для американских военных, судов и граждан. Все активы компаний и лиц, попавших под санкции, в США заблокированы, а сделки с ними запрещены. Нарушение может повлечь гражданскую или уголовную ответственность, включая вторичные санкции для иностранных финансовых организаций.