США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана
- 01 октября, 2025
- 19:01
Министерство финансов США ввел санкции против 21 компании и 17 физических лиц, участвующих в международных сетях поставок для иранского военно-промышленного комплекса.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов США.
Согласно информации на сайте ведомства, рестрикции затронули организации и посредников в Иране, Китае, Гонконге, Германии, Турции, Португалии и Уругвае, которые поставляли технологии и оборудование для баллистических ракет, систем ПВО, вертолетов и военной авиации.
США отмечают, что эти сети помогают Ирану укреплять военные возможности и представляют угрозу для американских военных, судов и граждан. Все активы компаний и лиц, попавших под санкции, в США заблокированы, а сделки с ними запрещены. Нарушение может повлечь гражданскую или уголовную ответственность, включая вторичные санкции для иностранных финансовых организаций.