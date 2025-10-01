Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 19:01
    США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

    Министерство финансов США ввел санкции против 21 компании и 17 физических лиц, участвующих в международных сетях поставок для иранского военно-промышленного комплекса.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов США.

    Согласно информации на сайте ведомства, рестрикции затронули организации и посредников в Иране, Китае, Гонконге, Германии, Турции, Португалии и Уругвае, которые поставляли технологии и оборудование для баллистических ракет, систем ПВО, вертолетов и военной авиации.

    США отмечают, что эти сети помогают Ирану укреплять военные возможности и представляют угрозу для американских военных, судов и граждан. Все активы компаний и лиц, попавших под санкции, в США заблокированы, а сделки с ними запрещены. Нарушение может повлечь гражданскую или уголовную ответственность, включая вторичные санкции для иностранных финансовых организаций.

    США санкции Иран
    ABŞ İrana dəstək verdiyi üçün onlarla şəxs və şirkətə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    US imposes sanctions on some Iranian individuals and firms

    Последние новости

    20:19

    Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

    Внешняя политика
    20:07

    Мелони: Необходимы хладнокровие и ответственность перед лицом геополитических кризисов

    Другие страны
    19:57

    Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"

    Футбол
    19:49

    Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины

    Другие страны
    19:34

    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

    Экология
    19:19

    Сторонники независимости Канакии отозвали подписи из Бужевальского соглашения

    Другие страны
    19:07

    Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

    Другие страны
    19:01

    США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

    Другие страны
    18:58

    Председатель комитета: Борьба с изменением климата начинается с семьи и дома

    Экология
    Лента новостей