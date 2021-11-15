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США ввели санкции против чиновников Никарагуа

США ввели санкции против чиновников Никарагуа Власти США ввели санкции в отношении Генеральной прокуратуры Никарагуа, а также девяти должностных лиц этой страны.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 22:19
США ввели санкции против чиновников Никарагуа

Власти США ввели санкции в отношении Генеральной прокуратуры Никарагуа, а также девяти должностных лиц этой страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в распространенном пресс-релизе американского минфина утверждается, что рестрикции вводятся "в ответ на фиктивные общенациональные выборы" в Никарагуа.

В числе подпавших под санкции оказался, в частности, министр энергетики и горнорудной промышленности Сальвадор Мансель, а также мэры нескольких городов Никарагуа.

"Режим президента Никарагуа Даниэля Ортеги использует закон и институты для задержания представителей политической оппозиции и лишения жителей Никарагуа права голоса", - подчеркнула глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Андреа Гаки.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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