    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 19:50
    США ввели санкции против 50 лиц и компаний, связанных с иранской нефтью

    Министерство финансов США расширило санкции против Ирана, введя ограничения более чем в отношении 50 физических и юридических лиц, а также судов, участвующих в продаже и транспортировке иранской нефти и сжиженного нефтяного газа (СПГ).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По его данным, эти структуры обеспечивали экспорт нефти и нефтепродуктов на миллиарды долларов, принося значительные доходы Ирану и поддерживая террористические группы, представляющие угрозу для США.

    Санкции направлены на сеть, которая обеспечивает оборот сотен миллионов долларов от реализации иранского СПГ, работу почти двух десятков "теневых" судов, нефтяного терминала в Китае и т.д.

    Это уже четвертый пакет санкций, в котором администрация Трампа нацеливается на китайские нефтеперерабатывающие заводы, продолжающие закупки иранской нефти. Новые меры дополняют санкции, введенные в июле и августе, направленные на ключевых посредников в экспорте иранской нефти.

