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США ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций

США ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций Власти США ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за подавление протестов в стране.
Другие страны
26 октября 2022 г. 19:13
США ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций

Власти США ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за подавление протестов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление в среду распространил Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты привержены поддержке иранского народа и обеспечению того, чтобы лица, ответственные за жестокое подавление продолжающихся общенациональных протестов в Иране, были привлечены к ответственности. Сегодня мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и Министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц, демонстрируя нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности всех уровней иранского правительства", - говорится в заявлении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran rəsmilərinə sanksiya tətbiq edib

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